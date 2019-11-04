SAÜ'de Göçmen ve Sığınmacılara sunulan sosyal hizmetler konuşuldu

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme dersi kapsamında yapılan konferansta Sakarya İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut ve Yönetim ve Destek Hizmetleri Çalışma Grup Başkanı Yasemin Büyükbozkoyun, il göç idaresi ve uluslararası göçmen ve sığınmacılar ve onlara yönelik sunulan sosyal hizmetler konusunda bilgiler verdi. Konferansa Sosyal Hizmet Bölümünden Doç. Dr. Hasan H. Taylan, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Akyüz, Araştırma Görevlisi Zeynep Atalay ve bölüm öğrencileri katıldı.

Hülya Korkut, 4 buçuk milyon yabancıya hizmet verdiklerini aktararak, “Her türlü yabancının Türkiye'ye yerleşmesi konusunda bize başvuru geliyor ve ikamet izni düzenliyoruz. Ülkemize yerleşmek için başvuran yabancılar belirli prosedürleri yerine getiriyorlar” dedi.

1 milyon 46 bin 539 kişinin ikamet izniyle yasal olarak ikamet ettiğini belirten Korkut, Türkiye genelinde toplam 3 milyon 600 bin Suriyelinin ikamet ettiğini ve bu sayının gün geçtikçe azalma gösterdiğini söyledi. Korkut, “Bir başka yaptığımız işlem ise ülke çıkışlarını sağlıyoruz. İnsan odaklı çalışıyoruz. Birçok kurumla birlikte çalışıyoruz ve sosyal hizmet alanlarında hizmetler yapıyoruz. Yardıma muhtaç insanlara, şiddet görmüş kadınlara, bakıma muhtaç çocuklara, engellilere öncelik tanıyoruz” diye konuştu.