SAÜ'de “Günümüz İnanç Sorunları ve İlahiyat Fakülteleri” konferansı gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğunun katkılarıyla “Günümüz İnanç Sorunları ve İlahiyat Fakülteleri” konulu konferans düzenlendi. SAÜ İlahiyat Fakültesinde yapılan konferansa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Diş İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş konuşmacı olarak katıldı. konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Cağfer Karadaş, konuşmasının başında günümüzde ilahiyat fakültelerinin tartışıldığına değinerek, yüz yirmi yıllık bir geçmişe sahip olan ilahiyat fakültelerinin geçmişte de tartışma konusu olduğunu, dışardan yapılan eleştirilerin haklı olanlarını da göz önünde bulundurarak bizzat İlahiyat mensupları tarafından yapıcı bir şekilde sorgulama ve muhasebe yapılmasının gerekli olduğunu ifade etti. İlahiyat fakültelerinin şimdiye kadar çok önemli hizmetler yaptığını ifade eden Prof. Dr. Karadaş, ilahiyat fakültelerini eleştirenlerin bir kısmının art niyetli olduğunu, bir kısmının ise ilahiyat fakültelerini kendilerine mal etmeye çalıştığını söyledi. Devamında ilahiyat fakültelerinin tarihi hakkında bilgiler veren Karadaş, öğrenci sayısının çok fazla olmasının günümüzde ilahiyat fakültelerindeki problemlerden biri olduğunu söyledi.

Karadaş, konuşmasının devamında günümüzdeki inanç sorunları üzerinde durdu. Sömürge döneminden sonra İslam inancına yönelik sorunların arttığını belirten Karadaş, bu sorunları içeriden ve dışarıdan gelenler olmak üzere iki kısımda değerlendi. İslam inancına yönelik içeriden gelen sorunlardan birinin indirgemecilik olduğunu belirten Karadaş, günümüzdeki Kur'ancılık anlayışının bunun örneğini oluşturduğunu kaydettikten sonra bu anlayışın içine düştüğü çelişkiler hakkında bilgiler verdi. İçeriden gelen sorunlardan bir diğerinin de eklemeci anlayış olduğunu belirten Karadaş, bu anlayışın dine her şeyi eklemeye çalıştığını ve dinin önceliklerini ıskaladığını ifade etti. Eklemeci anlayışla mehdilik, tıbb-ı nebevi gibi meselelerin abartılarak kesin inançların önüne geçirildiğini kaydeden Karadaş, bu bağlamda birleştirme unsuru olarak ortaya çıkan Ehl-i sünnet'in bugün ayrıştırma aracı yapıldığını söyledi. Karadaş, islamofobi ve Batının Müslümanlardan bazı gruplar ile radikal grupları desteklemesinin dışarıdan gelen sorunlar arasında yer aldığını söyleyerek, konuyla ilgili açıklamalara yer verdi. Programın sonunda ise izleyiciler tarafından sorulan sorular Prof. Dr. Karadaş tarafından cevaplandırdı.

Program, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Güman'ın Prof. Dr. Cağfer Karadaş'a hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.