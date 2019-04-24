SAÜ'de Havacılık zirvesi'19 etkinliği

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Topluluğu tarafından “Havacılık Zirvesi'19” isimli bir etkinlik düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Hava Kuvvetleri Komutanlığından Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu katıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının görevleri ve vizyonu hakkında bilgi veren Koltukoğlu, “Komutanlığın görevleri için yurtdışından gelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ülkeyi korumak, sivil hava ve uzay gücünün muhafazasını ve güçlenmesini sağlamak, yurtdışında verilen görevleri yapmak, uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmak diyebiliriz. Bunların yanı sıra 2035'e kadar olan bir vizyonumuz var. Güçlü bir kurum kültürü ve nitelikli insan olmak gücüne sahip olmak en önemli vizyonlarımız dan biridir. Askeri kültür, özellikle de hava kuvvetleri kültürü kolay oluşmuyor. Vazifenin gerektirdiği anda ve coğrafyada etkin görev yapabilmek, ‘Türk Askeri Havacılık Ekolünü' oluşturmak da bizler için çok önemlidir” dedi.

Uçuş eğitim faaliyetlerine değinen Koltukoğlu, bu faaliyetlerin başlangıç uçuş eğitimi, temel uçuş eğitimi ve tekamül uçuş eğitimi olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu belirtti. Pilotaj eğitim süresinin 15 ay olduğunu söyleyen Koltukoğlu, “Pilotaj eğitiminden sonra harbe hazırlık eğitimleri de yaklaşık 6 ay ile 1 yıl arasında değişiyor. Bu eğitimler genel olarak hiç bitmiyor. Gelişen teknolojiye uyumlu olarak uçağınızın attığı bomba veya yeni bir silah platform sistemi de değişebiliyor. Dolayısıyla eğitimler hayat boyu devam ediyor. Oldukça dinamik bir sistemim içindeyiz” diye konuştu.

Milli Muharip Uçak Projesinden bahseden Koltukoğlu, “2030'lu yıllardan sonra hava sahasında milli uçakları göreceğiz. Uçağımızın milli olması çok büyük bir avantajdır. Amerika ile son yıllarda yaşadığımız sıkıntıları göz önüne alırsak, bu işte milli olmamız her şeyden daha önemlidir. Eğer ülkemiz de caydırıcı güç olursa barışçıl bir şekilde yaşamamız mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesinde ve dünyada bir lider olmalıdır. Bu nedenle bu Milli Muharip Uçağına mecburuz. Milli Muharip Uçak Projesinde milli görev bilgisayarı, silah sistemleri, elektronik harp sistemi, seyrüsefer sistemleri gibi özellikler mevcuttur. Eğer bunlar olursa o uçak tam anlamıyla bizim ve milli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Türk Yıldızları'nın kuruluş amacını anlatan Koltukoğlu, başlıca amaçlarının Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek olduğunun altını çizdi. Türk Yıldızları'nın ses üstü hızlarda uçma kabiliyetine sahip 8 savaş uçağıyla gösteri yapan tek tim olduğunu belirten Koltukoğlu, Türk Yıldızı olmanın vatan sevgisi, cesaret, uçma tutkusu, disiplin ve yetenek ile bağlı olduğunu vurguladı. Her zaman birlik ve beraber olmanın öneminden bahseden Koltukoğlu, “Zorluklar sizi yıldırmasın, aksine heyecan versin. Kendinize güvenin, kendinizi iyi tanıyın. Limitlerinizi bilin, riskten korkmayın ama gereksiz riskler de almayın. Hayattan keyif alın. Yaşamayı, dünyayı, insanları ve kendinizi sevin” dedi.

Konuşmasının devamında Albay Zeki Koltukoğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.