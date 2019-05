SAÜ'de Hemşirelik haftası kutlandı

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Aygin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Hemşirelik mesleğinin ve ICN 2019 Temasının konuşulduğu etkinlikte öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

“9 milyon hemşire ve ebeye ihtiyaç olduğu belirtilmiştir”

Etkinliği açılışında konuşan Doç. Dr. Dilek Aygin, “Florence Nightingale Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den gelerek, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası'nda hemşirelik yapmış ve büyük ün kazanmıştır.1964 yılından itibaren ülkemizde de Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs günü Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre 2030 yılında kadar 9 milyon hemşire ve ebeye ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Dünya genelinde kurum ve kuruluşlar tarafından hemşirelik ve ebelik mesleklerinin ayrı olarak tanımlanmış rol, görev ve sorumlulukları vardır. Bu yayınlanan metinde ise ‘İki mesleğin tek meslek gibi gösterilmesi, mesleklerin sınırlarının kaybolmasına yol açacağı için metnin her bir meslek için ihtiyaçların ayrı ayrı tanımlanması gerekmektedir' denmiştir” ifadelerini kullandı.

“2020 yılının sonuna kadar sürecek”

Doç. Dr. Aygin, “Nursing Now kampanyası ile dünyadaki hemşire statüsünün, mesleki bilgi ve becerisinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hemşireleri, 21'inci yüzyılın sağlık sorunları ile mücadelenin merkezinde yer almada yetkilendirmeye de çalışmaktadır. Bu kampanya, Florence Nightingale'ın doğumunun 200'üncü yıldönümü ve hemşirelik haftasının dünya çapında kutlanacağı bir yıl olan 2020 yılının sonuna kadar sürecek” diye konuştu. Araştırma Görevlisi Ahmet Seven, her yıl Uluslararası Hemşireler Günü kapsamında hemşireler için bir tema belirleyen Uluslararası Hemşireler Birliği'nin, ICN 2019 yılı için belirlediği “Herkes İçin Sağlıkta Hemşireler Öncü Bir Ses” teması hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Etkinlik Seyfi Demir Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.