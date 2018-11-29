SAÜ'de ‘Hukuk eğitimi için kullanılan Fransızca kitaplar' sunumu gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi'nde ‘Hukuk eğitimi için kullanılan Fransızca kitaplar' sunumu gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Hukuk Akademisi Atölyesi'nin ikinci konferansı, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapıldı. Konferans serisinin ikinci oturumunda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Gülan, “Hukuk Eğitiminde Daha Başarılı Olmak İçin Nasıl Ders Çalışılır Konulu Fransızca Kitaplar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Aydın Gülan, sunumunda Fransız üniversitelerinde hukuk fakültesi öğrencilerine okutulan hukuk metodu ve temel kavramlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı çeşitli kitaplardan örnekler sundu. Hukuk metodu ve mantığına dair bütünlüklü bilgi sunan bu kitapların öğrencilerin nitelikli hukukçular olarak yetişmeleri üzerindeki olumlu etkisini vurgulayan Gülan, Türkiye'deki hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik hazırlanmış benzer nitelikte kitapların bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu ifade etti.

Doktora çalışmaları için Fransa'da bulunduğu dönemde ders çalışırken bir konuyu anlamakta güçlük çektiği durumlarla karşılaştığını belirten Gülan, bahsi geçen ders çalışma metotlarına başvurmanın oldukça faydasını gördüğünü kaydetti. Gülan, bu metot kitaplarının temelde bir bilginin sistematik biçimde parçalara bölünmesi ve tekrar bölünen aynı sayıda parçanın doğru biçimde bir araya getirilmesini öğrettiğini de aktardı. Yapısökümcü bu metodu uygulamanın faydalarına değinen Gülan, metot kitaplarının aynı zamanda bilginin hiyerarşik olarak nasıl tasnif edilmesi gerektiğini öğrettiğine değindi. Kitaplarda yer alan her bilginin hiyerarşik olarak aynı önemde olmadığından bahseden Gülan, bu bilgilerinin önem sırasına göre ayrıştırılmasının ve not tutarken bu önem sırasına riayet edilmesinin faydalı olduğunu söyledi. Fransa'daki hukuk fakültesi kitaplarında görsel şemaların sıkça kullanıldığını kaydeden Gülan, takip edilen bu metodun yüzlerce sayfayı tekrar tekrar okumaktan daha başarılı olduğunu, bu sayede temel bilgilerin şemalar halinde sunumunun bütünlüklü kavrayışı pekiştirdiğini, kendi tecrübeleri üzerinden öğrenciler ve akademisyenlerle paylaştı.

Fransa dışında farklı ülkelerdeki hukuk öğretim metotlarına da değinen Gülan, Anglosakson modeli olarak ifade edilen İngiltere ve Amerika'daki hukuk fakültelerindeki uygulamalara da konuşmasında yer verdi. Bu metotla temelde öğrencilerin öncesinde hazırlık yaparak derse hazırlıklı gelmeleri ve ders esnasında yöneltilen sorulara cevap vermek biçiminde etkin katılım sağladıklarını ifade eden Gülan, bunun bir başka başarılı hukuk öğretim metodu olduğunu ifade etti. Bu bağlamda öğrencilere kendi başlarına daha çok çalışma fırsatı verebilmek için İngiltere'deki ders saatleri sayısının azaltıldığını (dönemlik üç ders), lisans eğitiminin üç yılla sınırlı tutulduğunu ve hatta dönem içinde eksik okumaların tamamlanabilmesi için okuma tatillerinin verildiğini anlatan Gülan, öğrencideki merak duygusunu güçlendiren bu yöntemi oldukça başarılı bulduğunu söyledi. Gülan, benzer biçimde Amerika'daki hukuk fakültelerinin de sokratik metot olarak ifade edilen, öğrencilerin etkin katılım sağladıkları bu metodu takip ettiğini hatırlattı. İngiltere'den farklı olarak Amerika'da yalnızca yüksek lisans ve doktora seviyesinde hukuk eğitimi yapıldığı bilgisini veren Gülan, lisans döneminde siyaset, tarih, coğrafya ve hatta fizik, matematik, mühendislik gibi çok farklı disiplinlerde eğitim alan öğrencilerin katıldığı bir üniversite sisteminin farklı zenginlikler sunduğunu vurguladı.

Gülan, konuşmasının son bölümünde ise Türkiye'deki hukuk eğitimi açısından temel eksikliklerin kavramsal bütünlüğün sağlanamaması, öğrencilere etkin bir öğretim metodu kazandırılamaması ve merak duygusu köreltilerek var olan bilginin zihinlerde dondurulması olduğu tespitlerinde bulundu. Gülan, “Öğrencilerdeki merak duygusunu körelten, var olan bilginin olduğu gibi verildiği ve tekrar aynı şekilde öğrenciden donuk bir kalıp olarak talep edildiği bir öğretim metodunun başarısızlıkla neticelenmesi sürpriz değildir” dedi. Bu başarısız eğitim metodunun yalnızca öğrencilerden kaynaklanmadığını belirten Gülan, akademisyenlerin de gerekli merak duygusundan yoksun olmalarının ve zihinlerindeki bilginin zaman içinde hareketsizliğe bağlı olarak donuklaşmasının başarısızlığının sebepleri arasında yer aldığını belirtti. Gülan, bu problemi aşmanın zihinlerdeki bilginin donukluğunu gidermekle, öğrencilerin daha talepkar olarak akademisyenleri harekete geçmeye zorlamasıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.

Program soru cevap kısmının ardından, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen'in, Prof. Dr. Aydın Gülan'a hediye takdimleriyle son buldu.