SAÜ'de hukuk tartışmaları etkinliği sürüyor

SAÜ Hukuk Fakültesinde Arş. Gör. Ümran Karaaslan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, “Embriyonun Ahlaki Statüsü” konu başlığı altında “Embriyo/cenin, kişi/insan olarak kabul edilmelidir” tezi tartışıldı. Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Nurbanu Encü ve M. Enes Memduhoğlu, “Cenin insan olarak kabul edilmelidir” tezini savunurken, Ayşe Beyza Karaçalı ve Duygu Sert, ”Cenin insan olarak kabul edilmemelidir” tezini savundu.

Öğrenciler embriyonun tanımından ve onun dini ve ahlaki statüsünden, kişi kavramından ve kişiliğin hukuki açıdan ne zaman başladığından, İslam hukukunda ceninin konumundan, ceninin Türkiye'deki ve uluslararası alandaki durumuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki (AİHS) ilgili noktalara değinerek açıklamalarda bulundu. Cenini kişi olarak kabul eden görüşü savunan öğrenciler, bu tezlerini, “İnsan onurluysa cenin de onurludur”, “Türk Medeni Kanunu'na göre hak ehliyeti çocuğun ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde edildiği için ceninin kişi olarak kabul edilmesi gerekir” açıklamaları ile dile getirdi.

Cenini kişi olarak kabul etmeyen görüşü savunan öğrenciler ise bu tezlerini, “Ceninin hak ehliyetine sahip olması onun insan onuruna tabii olduğunu göstermez. Salt din veya ahlak göz önünde bulundurularak embriyonun kişi olarak sayılması düşünülemez”, “Embriyo anne veya babası istediği ölçüde kişi olarak değerlendirilmelidir. Cenin insan onuruna sahip olmayan bir metadır” açıklamaları ile dile getirdi.