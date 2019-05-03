SAÜ'de İdari Personel oryantasyon eğitimi

SAÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim, Mali Hizmetler Uzman Yrd. Anıl Yıldız'ın eğitimci olarak katıldığı “İç Kontrol Standartları” eğitimi ile başladı. Yıldız, iç kontrol standartları, sistemindeki görevliler, iç kontrol sistemi ve faydaları ile ilgili bilgiler verdi.

Sakarya Üniversitesi'ne ait kurumsal başarılarını anlatan bir video ile eğitimine başlayan Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Şube Müdürü Vekili Merve Tuğçe Dibek, Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetim Sistemleri hakkında bilgiler verdi. Dibek, eğitimde üniversitenin kalite yolculuğunu ve kalite çalışmalarını anlatarak, bu sistemin Sakarya Üniversitesi'nin tüm personelince bilinmesi ve özümsenmesi gerektiğine vurgu yaptı. SAÜ İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili süreçler hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Yasemin Özdemir, eğitimde insan kaynakları yönergesi, performans değerlendirme, eğitim gelişme ve kariyer planlama gibi personelin kendisini ilgilendiren konulara değindi. Doç. Dr. Özdemir, SAÜ çalışanlarının fikirlerinin her zaman önemli olduğuna vurgu yaptı.

Programın son eğitimi olan “Elektronik Belge Yönetim Sistemi”, Elektronik Belge Yönetim Sistemi Şube Müdürü Seyit Rıza Kuşçu tarafından verildi. Sistemin özelliklerini, e-imza ve kayıtlı elektronik posta konusunda uygulamalı olarak anlatan Kuşçu, katılımcıların EBYS hakkındaki sorularını yanıtlayarak eğitimini sonlandırıldı. Eğitim öncesinde katılımcılara Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan İdari Oryantasyon El Kitabı dağıtıldı. Eğitim içerisinde yer almayan bilgiler bu kitap yardımıyla katılımcılara sunuldu.