SAÜ'de iki ayrı birimde devir teslim töreni yapıldı

SAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Oğuz Karabay, enstitü müdürlüğü görevini düzenlenen törenle Prof. Dr. Yusuf Yürümez'e devrederken, TÖMER müdürlüğünü 2016 yılından beri yürüten Prof. Dr. Alpaslan Okur da görevini Doç. Dr. Muhammet Hüküm'e devretti. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ve TÖMER müdürlüğünde ayrı ayrı düzenlenen devir teslim törenlerine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile enstitü ve TÖMER personelleri katıldı.