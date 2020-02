SAÜ'de ilk defa yabancı öğrenci sınavı da yapacak

100 ülkeden 3 bin 200 uluslararası öğrencisi bulunan Sakarya Üniversitesi, 2020'de ilk defa yabancı öğrenci sınavı da yapacak.

Tanzanya'da ülkenin en eski ve en iyi üniversitesi olan Daras Salam Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalayan Sakarya Üniversitesi, Zanzibar Devlet Üniversitesi ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında 2020'de ilk defa yabancı öğrenci sınavı da yapacak. Nisan ayında, 16 ülkede yabancı öğrenci seçme sınavı yapacak. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sakarya Üniversitesi araştırma kapasitesi, kaliteli lisans ve lisansüstü eğitimi ile göz dolduruyor. Görüştüğümüz üniversiteler SAÜ'nün sağlıktan mühendisliğe, eğitimden sosyal bilimlerin değişik alanlarına, sanat ve müzikten temel bilimlere yayılan eğitim ve araştırma alanlarından etkileniyorlar. Başarılarımız, potansiyelimiz ve özgün modellerimiz Ülkemizde ve dünyada örnek olarak alınmakta. Gönül coğrafyamız, Asya ve Afrika keşfedilmeyi bekliyor. Biz birbirimizi keşfettikçe öğrenci ve hoca değişimi, ortak diploma programları ve projeler, uluslararası öğrenci sayısı ve niteliğindeki artış gibi birçok alanda somut adımlar atabileceğimizi göreceğiz. Afrika fırsatlar ülkesi. Sadece üniversiteler arası işbirliği ve nitelikli uluslararası öğrenci çekmek için değil, aynı zamanda iş adamları için de önemli fırsatların farkında olmamız lazım. Sakarya, büyükşehir belediyesi, iş adamları ve üniversiteleri ile bu fırsatları tanıma çabasına girdi. Eminim somut sonuçlar yakın zamanda alınacaktır” dedi.

Rektör Savaşan, “SAÜ'nün mezunları dünyanın dört bir tarafına dağılmış. Tanzanya Büyükelçiliğinde de SAÜ mezunlarının istihdam edildiğini görmekten memnun oldum” dedi. SAÜ'nün uluslararasılaşma stratejisinin bir ayağında nitelikli lisans ve lisansüstü öğrenci çekme, diğer ayağında ise ortak diploma programları ve projeler yürütmek olduğunu belirten Rektör Savaşan, “Doğru uluslararasılaşma peşindeyiz. SAÜ, uluslararası öğrenciler için cazip. Kapılarını açtığında çok sayıda öğrenci geliyor. Ama doğru uluslararasılaşma, SAÜ ortalamasının üzerinde öğrenci almaktır. Bu sayede dünyada marka değerini artıracaktır” diye konuştu.

Rektör Savaşan, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı ile protokollerin imzalandığını ve YÖS sınavlarında bu iki kurumdan destek alınacağını da belirtti. Tanzanya'da, başkentteki ve Zanzibar'daki Maarif Okullarını ziyaret ettiğini ve sınavlarla ilgili bilgilendirme yaptığını söyleyen Rektör Savaşan sözlerini, “Maarif Okulları yöneticileri ve personelinin gayretli çalışmalarından etkilenmemek mümkün değil. Başkentte ve Zanzibar'daki okullara ilaveten yeni eklenen iki okulla birlikte Ülkemizi hakkıyla temsil eden öncü kuruluşların sayısı ve kapasitesi artmış. Halen SAÜ'de 24 Tanzanyalı öğrencimiz var. Bazıları lisansüstü öğrenim görüyor, aralarında Türkiye bursluları da var. Afrikalı öğrencilerimizin sayısı artmalı. Özellikle lisansüstünde nitelikli araştırma yapabilecek öğrencilere yoğunlaşmalıyız. Biz dünyanın her yerinden öğrenci ilgisini ve dolayısıyla niteliğini artırmak amacıyla İngilizce programların sayısını artırdık. Lisansta İngilizce programını dörde, lisansüstünde on bire çıkardık. Bu hem daha iyi öğrenci çekmek için hem de İngilizce eğitim verecek çok sayıda hocamızı bu öğrencilerle buluşturmak için önemli. Bu hamle İngilizce tez ve makale sayısını artırmanın yanında, dünyanın her yerine dağılacak nitelikli mezunlarla SAÜ markasını daha da bilinir kılmamıza yardım edecek bir hamledir” şeklinde konuştu.