SAÜ'de ilköğretim öğrencilerine Enerji ve Enerji Tasarrufu anlatıldı

Farkındalık yaratma amacıyla düzenlenen etkinlik, IEEE öğrenci topluluğunun bir alt kolu olan PES (Power and Energy Society) tarafından Sakarya Hızırtepe Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Topluluk öğrencileri etkinlikte dünyanın geleceği için enerjinin ve enerji kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği konularında ilkokul ve ortaokul öğrencilerini bilgilendirirken, tasarruf yöntemlerini ve tasarrufun önemini anlattılar.

Enerji tasarrufunun kaynak kullanımının küçük yaşta edinilmesi gereken önemli bir davranış olduğunu belirten topluluk üyeleri, bu davranışın çocuklara özellikle ebeveynler tarafından küçük yaşta aktarılması gerektiğini söylediler.

Hızırtepe Ortaokulu öğrencileri etkinlikten çok mutlu olduklarını ve tekrar bu etkinliklerin okullarında yapılmasını istediklerini belirttiler.