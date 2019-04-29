SAÜ'de İngilizce hazırlık sınıflarından yılsonu gösterisi

SAÜ Kültür Kongre Merkezinde 26 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen yılsonu gösterisine öğretim üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Piyano ve keman resitaliyle başlayan programda hazırlık sınıfı öğrencileri, Rektörlük Yabancı Diller Bölüm Başkanlığından Öğr. Gör. Seda İlhan'ın yönetmenliğinde sahneye koydukları “Annie müzikali” ve çeşitli skeçlerle izleyicilere hoş bir gece yaşattılar.

İlk kez gerçekleştirilen program esnasında öğrencilerin yıl içindeki akademik gelişimlerini anlatan videolara da yer verildi. Mini bir rock müzik konseriyle tamamlanan gösterinin sonunda tüm öğretim görevlileri ve öğrenciler, sahneye çıkarak birlikte şarkı söyledi.