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SAÜ'de İnsan kaynakları ve kariyer topluluğu tanıştı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnsan Kaynakları ve Kariyer Topluluğu (İKK) tanışma toplantısı düzenledi.


SAÜ İşletme Fakültesinde gerçekleşen toplantıda, topluluğa katılmak isteyen öğrencilere topluluğun genel tanıtımı yapılarak amacı ve hedefleri anlatıldı. İKK başkanı ve yönetim ekibinin kendilerini tanıttıkları toplantıda, önceki dönemlerde gerçekleştirdikleri etkinliklerden, sosyal sorumluluk projelerinden, topluluğa katılan öğrencilere verilen eğitimlerden ve gerçekleştirmek istedikleri projelerden bahsettiler. Toplantının sonunda tanışma toplantısına katılan öğrenciler topluluğa üyelik işlemlerini gerçekleştirdiler ve gönüllülüğe dayalı çalışma alanlarını seçtiler.

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