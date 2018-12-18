SAÜ'de ‘İş dünyasındaki yerimiz' konulu konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda yapılan konferansa Ford Trucks Satış Müdürü Murat Bakış, Ford İnsan Kaynakları uzmanları Gamze Süner ve Nurten Dalkıç, Kiğılı Pazarlama Müdürü Gül Sağır Aydın, Toyota Üretim Planlama Müdürü İrfan Sarıcı ve Kariyer.net Kıdemli Etkinlik Yöneticisi Semih Gümüş konuşmacı olarak katıldı.

“CV'yi ciddiye alın”

Ford Trucks Satış Müdürü Murat Bakış, konferansta işe giriş süreci, nasıl staj başvurusunda bulunulacağı ve staj başvurularında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularında bilgiler verdi. Başvurularda ilk bakılan yerin öğrencilerin CV'leri olduğunu vurgulayan Bakış, “Bir CV oluştururken mutlaka ciddiye alın. Sizi yansıtacağına emin olduğunuz bir CV hazırlayın. Çünkü ilk baktığımız yer CV oluyor. Özenli bir şekilde yazılmış, imla kurallarına dikkat edilmiş, hiçbir hatası olmayan bir CV, bizim için sizin benzer karakter özelliklerinizi gösterdiğiniz bir belge haline geliyor. Aynı zamanda yapmış olduğunuz stajları ve projeleri büyük küçük demeden detaylı bir şekilde anlatmanızı istiyoruz. Çünkü bunlar bizim için çok kıymetli” dedi.

“Mezun olmadan karar verin”

Kiğılı Pazarlama Müdürü Gül Sağır Aydın, 20 yıl içerisinde yükselişe geçecek mesleklerden bahsetti. Aydın, “Mezun olduktan sonra hepimizin bir hedefi oluyor. Doğru işi bulayım, kariyer hayatına başlayayım, kendi paramı kazanayım, ekonomik özgürlüğümü elime alayım diye düşünüyorsunuz. Bu noktada sadece diplomanın yeterli olmayacağını farkediyoruz. Zorlayıcı yeni dünyada deneyim, yetkinlik ve bağlantılarımız önemli hale geldi. Mezun olmadan önce birçok yerde staj yapmalısınız. Mezun olana kadar hangi alanda ilerlemek istediğinize ve hangi alanı sevdiğinize karar verip, o yönde ilerlemelisiniz” diye konuştu.

“Yurt dışında da çalışan çalışanlarımız var”

Toyota Üretim Planlama Müdürü İrfan Sarıcı, konuşmasında Toyota'nın üniversiteli çalışanlarının dâhil edildiği programdan bahsetti. Sarıcı, “Üniversiteli çalışanlarımızın hepsini bir programa dâhil ederiz. Bu, 18 ay süren yeni mezun geliştirme programıdır. Bunun içerisinde temelde sıralı eğitimler vardır. Üniversiteli çalışanlarımız şirket içi değişim programı kapsamında farklı işler yapabilir. Mezun olduğunda ise otomatik olarak yükselerek uygun bir kadroda işine devam eder. Bu ister insan kaynakları olsun, ister işletmeci, isterse kaynakçı olsun aynıdır. Bu program kapsamında yurt dışında da çalışan çalışanlarımız var” ifadelerini kullandı.