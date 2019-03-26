SAÜ'de ‘İzafi Portreler' sergisi açıldı

Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Doktor Öğretim Üyesi Haluk Arda Oskay'ın “İzafi Portreler” isimli fotoğraf sergisi, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) sanatseverlerle buluştu.

STMF Sergi Salonunda Akın Deveci küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışı, STMF Dekanı Prof. Kadriye Didem Atiş, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Üçüncü kişisel sergisini açan sanatçı Oskay, “İzafi Portreler” başlıklı sergisinde ‘zaman', ‘hatıra' ve ‘unutmak' kavramları etrafında oluşturduğu son dönem çalışmalarına yer verdi. Zaman kavramının özünde sabit bir değeri ifade ettiğini belirten Oskay, buna karşın sergisinde bu kavramın kişiden kişiye değişken olan ve muğlak yapısını irdelediğini söyledi. Aynı zamanda geleneksel fotoğraf yaklaşımının dışında fotoğrafın kendisini malzeme olarak kullandığını ifade eden Oskay, böylece fotoğrafın alışılmış yapısının dışında eserler ortaya çıktığını kaydetti.

“İzafi Portreler” Sergisi, 2 Nisan Salı gününe kadar Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonunda ziyarete açık olacak.