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SAÜ'de Kağıt Eser Restorasyonunda Temel Malzeme ve Yöntemler' konuşuldu

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF) Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tarafından “Kağıt Eser Restorasyonunda Temel Malzeme ve Yöntemler” başlıklı çalıştay düzenlendi.



STMF Tezhip Atölyesi'nde 20 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen çalıştaya İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümünden Öğretim Görevlisi Dr. Nilüfer Kiraz konuşmacı olarak katıldı. Çalıştay kapsamında kağıt malzemeli eserler, sorunları ve konservasyona yönelik temel uygulamalar anlatılırken, restorasyon sırasında kullanılan yapıştırıcılar, el aletleri, kimyasallar ve temel laboratuvar malzemeleri hakkında bilgi verildi. Çalıştayda ayrıca yırtık yapıştırma ve tümleme işlemleri el yazması üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

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