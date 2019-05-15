SAÜ'de ‘Kampüs+ Sanat' etkinliği izleyicilerle buluştu

Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin dış dünyaya, doğaya ve yaşanılan çevreye olan duyarlılıklarını artırmak amacı ile hazırlanan Kampüs+ Sanat Etkinliği, 14 Mayıs Salı günü enstitü binalarının karşısındaki yeşil alanda izleyicilerle buluştu. Etkinlik kapsamında, resim bölümü öğrencileri Esra Sert, Azra Gündoğdu, Ayşe Gül Tatar, Figen Şerife Renda, Rana Hümeyra Müjde, Asiye Barış, Ercan Özalan, Salkovski , Özlem Tekneci, Ayşe Rabia Birgin, Esna Hacioğlu, Büşra Emir, Ferhan Keskin, Nilay Arıcı, İrem Alakuş, Semanur Terzi, Zühal Odabaş, Semanur Bilaloğlu ve Şevval Nur Şenol'un hazırladıkları yirmi dokuz farklı uygulama yer alıyor.

Kampüs+ Sanat Etkinliği, 23 Mayıs 2019 tarihine kadar görülebilir.