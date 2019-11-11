SAÜ'de 'Kamuda Kariyer' konferansı düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Sakarya Murat Eğitim Kurumları kurucu ortakları Okan Bahçeli, Soner Ulu ve Kadir Yıldırım katıldı. Konuşmasında üniversite sürecinin öğrencilerin kararlarını şekillendirdiği ve meslek seçimlerinde yön bulmasına sebep olan bir süreç olduğunu belirten Soner Ulu, “Önemli olan hedef koymaktır” dedi.

Üniversite eğitiminin hedeflere ilerlerken ihtiyaç duyulan ve tatmin olunacak bir yaşamın tespit edildiği bir süreç olduğunu da ifade eden Ulu, kamu sektöründe ve özel sektörde çalışma nitelikleri, KPSS'ye hazırlanma, atama, yerleşme ve iş alanları gibi konularda da öğrencilere bilgiler verdi.

Kadir Yıldırım ise konuşmasında mülakatta veya bazı süreçlerde olduğu iddia edilen torpil ithamlarına da değindi. Yıldırım, “Sizi çalışmaktan alıkoyacak muhabbetlere kulak asmayın” diye konuştu.