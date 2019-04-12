SAÜ'de “Kariyer sempozyumu” düzenlendi

SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda bu yıl ilki gerçekleştirilen sempozyum, başladı. Sempozyumun açılış törenine SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yurdanur Dikmen, öğretim üyeleri, sağlık sektörü çalışanları ve öğrenciler katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, öğretim üyelerinin öğrencilerin ilk kariyer danışmanları olduğunu söyledi. Sempozyumun kariyerini belirlemek isteyenler için geniş seçenekler sunduğunu belirten Tonguç, öğrencilere ilgi, beceri ve kapasitelerine göre belirledikleri hedeflerin üzerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Başarılı kariyer planlamasının insanın kendisini tanımaktan geçtiğini söyleyen Dekan Prof. Dr. Altınkaynak da her kurumun birer kariyer planlama, uygulama ve araştırma bölümlerinin olması gerektiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Yurdanur Dikmen ise konuşmasında kariyerin tanımını yaparak, öğrencilere kariyer yönlendirmesi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Sempozyumun ilk konuşmacısı Acıbadem Sağlık Grubundan Uzm. Hemşire Sonay Canbolat, “Mesleki Gelişim ve Kariyer Planlama” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenci hemşirelikten kayıtlı hemşeriliğe geçiş sürecinde karşılaşılan yaygın sorunlardan bahseden Canbolat, bu sorunlar çerçevesinde zaman yönetimi, ilaç yönetimi, performans kaygısı ve hasta değerlendirme becerileri gibi konulara değindi. Yapılan araştırmalara göre öğrencilerin kariyer kararlarında yeterli düzeyde yönlendirilmediklerine işaret eden Canbolat, maddi kaygıların kariyer olanaklarının önünde yer aldığını dile getirdi. Yüksek lisans eğitimini tamamlamanın öğrenciler tarafından önemli bir kariyer fırsatı olarak görüldüğünü belirten Canbolat, kendi deneyimlerinden de örnekler verdi.

“Geleneksel yöntemler zaman kaybıdır”

Y kuşağının çalışma ortamındaki kariyer algısı hakkında bilgiler veren Canbolat, “Y kuşağı, kariyer planlaması yapılırken düşüncelerini rahatlıkla ifade etmek istemektedir. Rekabeti kendini geliştirme fırsatı görmekte ve verilen işlerin niçin yapılması gerektiği konusunda bilgi talep etmektedir. En önemlisi de Y kuşağı, kariyer için iş değişikliğini göze alan, girişimcilik ruhuna sahip dinamik bir kuşaktır” dedi. Kariyer planlama sürecinden bahseden Canbolat, bu sürecin öz değerlendirme, seçenekleri keşfetme, karar verme ve başvuru olmak üzere dört aşamadan oluştuğunu kaydetti. Kariyer planlarken yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunan Canbolat, “Öngörülemez bir dünyada, geleneksel kariyer planlama yöntemleri zaman kaybından başka bir şey değildir. Beş yıl sonra tam olarak nerede olacağını görmeniz imkânsızdır. Bunun yerine önünüze çıkan fırsatları görmeniz de gerekir. Gerçek bir arzuya dayanan bir yön çizmekle işe başlayabilirsiniz” diye konuştu.

İki gün olarak düzenlenen sempozyumda “Mesleki Kariyer ve Motivasyon”, “Mesleki Kariyer Modeli”, “Mesleki Örgütlenmenin Önemi”, “Kariyer Öyküleri” ve “Kariyer Olanakları” gibi başlıklar altında konuşmalar gerçekleştirildi.