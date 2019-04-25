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SAÜ'de kişisel asamblaj sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Yükseklisans Öğrencisi Büşra Başoğlu’nun kişisel asamblaj sergisi açıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Yükseklisans Öğrencisi Büşra Başoğlu'nun kişisel asamblaj sergisi açıldı.


Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Yükseklisans Öğrencisi Büşra Başoğlu'nun kişisel asamblaj sergisi, 24 Nisan 2019 Çarşamba günü STMF'de açıldı. Başoğlu'nun “Sanatta Gündelik Nesnenin Kullanımı ve Değer Sorunu” başlıklı yüksek lisans tezi kapsamında üretilen çalışmaların yer aldığı sergi, 28 Nisan 2019 tarihine kadar gezilebilecek.

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