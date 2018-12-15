SAÜ'de 'Kızılay ve Gençlik faaliyetleri' konulu konferans gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İlahiyat Fakültesi ve Sakarya Genç Kızılay'ın işbirliği ile “Kızılay ve Gençlik Faaliyetleri” konulu konferans gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Kızılay Genclik Hizmetleri ve Genc Kızılay Yönetimi Müdürü Nurdal Durmuş konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Atmaca, KYK İl Müdürü Arif Özsoy, Karasu Müftüsü Mustafa Aydın, Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşması İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından yapıldı. Kızılay'ın 150 yıldır yurt içinde ve yurt dışında yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Bostancı, İslam dünyasındaki gelişmelerin, iç savaşların ve felaketlerin, Kızılay'ın fonksiyonunun her geçen gün armasına yol açtığını ifade etti. Programın anlamlı bir tarihte gerçekleştiğini ifade eden Bostancı, “Bugün Sakarya Üniversitesi camisinde Yemen yararına bir kermes düzenleniyor. Fakültemizde de Kızılay'ımızın kan bağışı kampanyası var. Geçmiş kampanyalarda İlahiyat Fakültesi bağış rekoru kırıyordu umarım bugün yine öyle olur” şeklinde konuştu.

"Hepimizin ihtiyacı var"

Nurdal Durmuş, konuşmasının başında Kızılay'a kayyum atandığı şeklinde medyada çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Durmuş, “Bu tamamen teknik bir konu, bu konu seçimle ilgili. Kızılay yönetim kurulu seçimle, genel müdürümüz ve alt tarafı atamayla gelen bir yapıya sahiptir. Onun için seçim süreciyle ilgili Kızılay'ın iki ayrı seçim sürecini yönetmek üzere yeni bir ekibin Kızılay'a gelmesiyle ilgili bir kelime. Aslında Kızılay'ı seçime götürecek ekip atandı yerine kayyum atandı denince işin rengi biraz değişiyor. Hepimize dünyanın ihtiyacı var, iyi insanları çoğaltmaya hepimizin ihtiyacı var. Dünyada şu anda birisi gelse de bana Allah rızası için derman olsa, elimden tutsa diyen milyonlarca insan var. Ve Yaratanın bize yüklemiş olduğu da bir misyon var. Elimizden ne geliyorsa, elimizden gelmiyorsa dilimizle, duamızla bir insanın yanında olup elinden tutabiliyorsak, dünyanın neresinde bir mazlum varsa ona el uzatabiliyorsak, derdine çare olabiliyorsak işte o zaman gerçekten iyi bir insan, iyi bir kul da olabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Programda ayrıca dinleyiciler tarafından sorulan sorular da Nurdal Durmuş tarafından cevaplandırıldı. Program sonunda, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Kızılay Genclik Hizmetleri ve Genc Kızılay Yonetimi Muduru Nurdal Durmuş'a hediye takdim etti. Nurdal Durmuş da beraberinde getirdiği hediyeleri günün anısına Prof. Bostancı'ya sundu.