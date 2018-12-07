SAÜ'de ‘Klasik ve modern fiziğe genel bir bakış' etkinliği düzenlendi

SAÜ İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe fizikçi Dr. Furkan Semih Dündar konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasına klasik mekanik hakkında bilgi vererek başlayan Dr. Furkan Semih Dündar, “Klasik mekanik 1687 ve 1905 arasında geliştirilmiştir. Klasik mekanik düşük hızlarda ve düşük kütle yoğunluğunda geçerli olan bir kuram. Genel hatları ile klasik mekanik, Newton'un 1687'de yayımladığı Principia kitabıyla başlamıştır. Klasik mekanik günlük hayatımızda hemen her şeyin çözümünü bize verir. Denizdeki dalgalar, rüzgarlar, atmosferdeki basınç değişiklikleri klasik mekanik içerisinde açıklanabilir. Klasik mekanizma deterministliktir. Sistemin içerisinde temel parçacıklar var, bunların konumunu ve hızlarını bildiğimiz takdirde evreni geriye ya da ileriye istediğiniz şekilde götürebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Mikro evrenin yasalarını tarif ediyor”

Kuantum mekaniğinin atomik ölçekte geçerli olan bir kuram olduğunu söyleyen Dr. Furkan Semih Dündar, “Mikro evrenin yasalarını bize tarif eder. Kuantum mekaniğinde meşhur bir belirsizlik ilkesi var, bu klasik mekanikten tamamen ayrı bir şey. Buna fizikte belirsizlik ilkesi deniyor. Kuantum mekaniğinde bir sistemin konum ve hızından ziyade, bizim elimizde dalga fonksiyonu denilen bir bilgi var. Dalga fonksiyonu ise kuantum hakkında bilebileceğimiz ne varsa, onların sonuçları hakkındaki bilgiyi toparlayan matematiksel bir yapıdır. Bir yerde dalga fonksiyonu ne kadar büyükse, sistemin orada olması o kadar büyüktür” dedi.

Konferans, soru-cevap bölümü ile devam etti.