SAÜ'de ‘Kore Kültür Günü' adlı etkinlik düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde “Kore Kültür Günü” isimli bir etkinlik düzenlendi.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dongwoo Cho ve öğrenciler katıldı. Kore film gösterimi ile başlayan etkinliğin devamında Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dongwoo Cho tarafından Kore-Türkiye ilişkileri ele alındı. Cho, Kore'nin konumu, kısa tarihi, Kore alfabesi hakkında bilgiler verdi. Kore'de çalışkan olmanın gerekliliğinin önemine vurgu yapan Cho, “Kore'de okuma- yazma oranı çok yüksektir. Okuma - yazma bilmeyen insan hemen hemen yok denecek kadar azdır. Joseon Döneminden beri başarı için çalışma duygusu hâkimdir. Rekabet çok fazladır. Torpil de yok denecek kadar azdır. Her şey sınavla belirlenir” dedi.

“İhracat ürünlerinin yüzde 35'ini teknoloji ürünleri oluşturuyor”

Kore'nin ekonomik kalkınmasında en önemli etmenlerin ihracat ve dış ticaret olduğunu belirten Cho, “1960 yılından sonra Kore'de ihracata dayalı büyüme söz konusudur. Bu yıllarda Tarım ve madencilikte n yüksek teknolojiye geçiş var. İhracat ürünlerinin yüzde 35'ini teknoloji ürünleri oluşturuyor. İnternet hızı alanında dünyada birinci konumundayız. AR-GE çalışmaları Kore'de büyük önem taşır. Kore'nin AR-GE harcamasının milli gelire oranı yüzde 4,55'tir. Elektrik üretiminde de enerji kaynaklarının kullanım oranı oldukça fazladır” diye konuştu.

Kore ve Türkiye ilişkilerinde benzerlikler olduğunu söyleyen Cho, iki millette de aile değerlerinin önemini belirtti. Dil ve kültür benzerliği hakkında bilgiler verdi. Yaşlılara saygı, küçüklere sevgi, misafirperverlik gibi ortak normlara sahip olduğumuzun altını çizen Cho, yemek kültürü ve geleneklerin benzerliğine de değindi. Kore'de eğitim ve burs imkanlarından söz eden Cho, Kore'deki özel üniversitelerde yabancı öğrencilere yönelik burs desteği sağlandığını ifade etti. Doküman değerlendirme ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşan kabul sürecini anlatan Cho, akademik faaliyetler, yabancı dil yeterliliği ve referans mektubunun bu süreçteki en önemli detaylar olduğuna dikkat çekti. Konuşmasının devamında Cho, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinliğin devamında öğrenciler Kore kaligrafi ve halk resimlerini deneyimledi.

“Kore kıyafetleri giyerek hatıra fotoğrafı çektirdi”

Günün son etkinliği olarak Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi ‘Nori' düzenlendi. Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen geceye Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Dong Woo Cho, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yedi ayrı bölümden oluşan gösteride geleneksel kıyafetlerle sahne alan Koreli sanatçılar, ‘Kkwaenggwari' ,'Janggu', ‘Buk' ve ‘ Jing' gibi müzik enstrümanları eşliğinde performanslarını sergiledi. Kore maske dansı tiyatrosunun özelliğine sahip olan ‘Bongsan Tal' adlı dans gösterisi yapıldı. Koreli ses sanatçısı Bosung Kim tarafından ‘Gyeonggi Halk Şarkısı' ve Kore geleneksel pop müziği olan ‘Güzel Ülke' seslendirildi. Gösteri, ‘Jindo Buk Dans', ‘Pangut', ‘Saja-nori' ve ‘Beona-nori' adı verilen toplu dans performansları ile sonlandırıldı.