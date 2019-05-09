SAÜ'de Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Arapça Dil Topluluğu tarafından Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi öğrencileri arasından Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'nda finale kalanların yarıştığı etkinlikte bir konuşma yapan SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, “Rabbimizin bütün insanlığa hitap eden kelamı olan Kur'an-ı Kerim'deki tatlılık, güzellik, etkileyicilik ve çok yüksek edebi ses ancak onu dikkatli okumakla anlaşılabilir. Onu okuyan kimse doğrudan doğruya Allah sözünü dinlemiş ve onunla muhatap olmuş demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) sizin en hayırlınız Kur-an'ı öğrenen ve öğretendir diye buyurarak, Kur'an'ı öğrenmenin ve öğretmenin faziletine işaret etmiştir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Kur'an'ın hidayet rehberi olması, manasına nüfuz edilmesi ve mesajının benimsenmesi hayata aktarılması ile mümkün olur. Bugün yapılan yarışmaya destek veren, jüride yer alan ve yarışmaya katılan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Yarışmada finale kalan öğrencileri tebrik eden SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Kur'an-ı Kerim'i hem güzel okumak hem de onu anlamak önemli. Hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i bugün burada güzel seslerden dinleyeceğiz. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, “Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz vasıtasıyla bir hidayet rehberi olarak indirilmiştir. Sadece manasıyla değil, sesiyle sedasıyla okunuşuyla insanları cezbeden hislendiren bir rehber. Yarışmanın düzenlenmesine vesile olan herkese yürekten tebrik ve teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmada Muhammet Emin Yakan birinci, Ebubekir Güven ikinci ve Mehmet Yıldız üçüncü oldu. Etkinliğin sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.