SAÜ'de Kur'an-ı Kerimle iletişim kurmanın anahtarları' isimli seminer düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Kur'n-ı Kerim'le İletişim Kurmanın Anahtarları” isimli bir seminer düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen “Kur'an-ı Kerim'le İletişim Kurmanın Anahtarları” isimli seminere Ürdün Yermuk Üniversitesi Şeria ve İslam Araştırmaları Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Rababia konuşmacı olarak katıldı.

İlahiyat Fakültesi Toplantı salonunda gerçekleşen programa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Atmaca, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Dekan Prof. Dr. Ahmet Bostancı, Mevlana Değişim Programı kapsamında İlahiyat Fakültesi'nden 6 öğrencinin güz döneminde Yermuk Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirtti.

“Hazineye ulaşmak için bir takım anahtar”

Konuşmasının başında Kur'an-ı Kerim'in bize verilmiş bir hazine olduğunu belirten Muhammed Rababia, bu hazineye ulaşmak için birtakım anahtarlar olduğunu ifade etti. Kur'an hazinesine ulaşmada dilsel (lügavî), beyani ve yargısal (teşrii) anahtarlar bulunduğundan bahseden Rababia konuşmasında dilsel anahtar üzerinde durdu. Rabâbia konuşması boyunca Kur'an'ın dilsel inceliklerine dair örneklere yer verdi. Ayrıca dinleyiciler tarafından sorulan sorulara cevap veren Rababia, Kur'ân'ın dilsel inceliklerini anlamada başvurulabilecek temel kaynaklar hakkında bilgi verdikten sonra konuşmasını tamamladı.

Seminer, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı'nın Öğretim Üyesi Dr. Muhammed Rababia'ya hediye takdiminin ardından sona erdi.