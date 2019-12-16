SAÜ'de 'Markaların yolculuğu' isimli konferans düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi 21 Gün 37 Derece İş Topluluğu tarafından “Markaların Yolculuğu” adlı konferans düzenlendi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan konferansa Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasına Arçelik'in yolculuğunu anlatarak başlayan Tüfekçi, AR-GE çalışmalarından, ürün geliştirmede bazen sektör dışı bakış açılarının ne kadar faydalı olduğundan ve pazarlara göre ürünlerin özelliklerini değiştirerek müşterilere değer katma çabalarından bahsetti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tüfekçi, “Gençken birçok farklı işte çalıştım. Farklı insanlar tanımak ve farklı bakış açıları kazanmak çok önemli. Gençlere kesinlikle şimdiden çalışma hayatına dahil olmalarını öneririm” şeklinde konuştu.

Tüfekçi, konuşmasının sonunda üç öğrenciye Milli Takım forması hediye etti.