SAÜ'de ‘Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı' paneli

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, ‘Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı' konulu panel gerçekleştirildi.

SAÜ Hukuk Fakültesi tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında ‘Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı' konulu panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonunda Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Bulut, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alper Işık konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Mahmut Koca, lekelenmeme hakkının suç şüphesi altında olmayanların soruşturmaya ve yargılamaya tabii tutulmamasını güvence altına aldığını belirterek, devletin yargı eliyle bireyleri kişisel ve toplumsal anlamda telafisi imkansız zararlara uğratmasını engelleyen önemli bir hak olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Alper Işık ise unutulma hakkının geçmişte yayılan ve kişinin şöhretini zedeleyen doğru bilginin gündemden çıkarılmasını konu edindiğini belirtti.

Panelin modoretörlüğünü yapan Prof. Dr. Şafak Narbay, “İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesinden bu yana, bildirinin kabul edildiği gün olan 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Böyle anlamlı günler, insan haklarını gündeme taşımanın vesilesi olma bakımından büyün önem arz etmektedir. Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, bugünü insan hakları üzerine konuşmak için bir fırsat haline getirmeyi arzuladık. Böylelikle bu etkinliği düzenledik. İnsan hakları, temelini her insanın insan olma bakımından paylaştığı bir onura sahip olduğu ve o onurun zedelenmemesi gerektiği fikrinden almaktadır. Dolayısıyla insan onuru, insan haklarına temel teşkil eder. Her birey insan onuruna sahip olması dolayısıyla insan haklarına sahip olmayı hak etmektedir. İnsan hakları, tek tek her bir ferdin haklarının gözden kaçmamasının, yitip gitmemesinin en büyük güvencesini teşkil etmektedir. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde hakların güvence altına alınmadığı bir toplumun anayasasının olmadığı ifade edilmiştir. Bu güçlü ifade insan haklarının ne denli önemli olduğunu vurgulamakta ve insan haklarının bir toplumun kurucu unsurlarından biri olduğunu göstermektedir” dedi.