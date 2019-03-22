SAÜ'de Matematik Bölümünden Pi günü çıkarması

Her yıl Mart ayının 14'ünde kutlanan ve matematikçiler için büyük bir önem ifade eden Pi Günü'nde, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Matematik Bölümü, 70 kişilik öğrenci grubuyla İstanbul'daki etkinliklere katıldı.

İlk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Pi Günü çalıştayına katılan Sakarya Üniversiteli öğrenciler Prof. Dr. Salim Yüce'nin akademisyenlik hakkında merak edilenleri anlattığı oturuma katıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, Prof. Dr. Ayşe Berkman'ın matematik ve bilgisayar bilimlerinin ünlü sorusu olan "Dört Renk Problemi" hakkındaki sunumunun ardından, Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Alp Bassa matematik ve müzik üzerine olan konuşmasını dinledi. Öğrenciler etkinliklerin ardından Sakarya'ya döndü.

Matematiğin bilinmeyen farklı alanları hakkında bilgi sahibi olmaktan çok mutlu olduklarını belirten öğrenciler, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen bilimsel geziden çok memnun kaldıklarını ifade ederek Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özen'e teşekkürlerini iletti.

Bilimsel gezilerin öğrencilerin başka üniversiteleri ve farklı hocaları da tanıması açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Özen, öğrencilerin ufkunu açacak ve matematiksel gelişimine katkı sağlayacak bu tarz bilimsel faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.