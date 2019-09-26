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SAÜ'de mazeretli yazılımlar için son 2 gün

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) mazeretli derse yazılma işlemleri 27 Eylül Cuma günü saat 17:00 itibariyle sona eriyor.


Mevcut yönetmeliğe göre bu hafta mazeretli yazılma işlemini tamamlamayan öğrenciler, dönemin kalan kısmında yazılma yapamayacaklar. Mazereti nedeniyle gecikmeli ders yazılması yapmak zorunda olan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında başvuru formu doldurarak işlemlerini yapıyor. Mazeretli yazılmalarda öğrenciler, önceki dönemlerde almış ve kalmış olduğu dersleri çakışma kontrolü olmaksızın yazabilecek ve bu derslere devam şartı aranmayacak. Mazeretli yazılma sürecinde bu sene taviz verilmeyecek olup, öğrencilerin geçerli bir mazeret sunması gerekiyor. Mazeretli derse yazılma süreci 27 Eylül Cuma günü tamamlanacak.

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