SAÜ'de Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalandı

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile Afganistan Reshad Yüksek öğretim Kurumu Rektörü Abdul Rashid Reshad arasında SAÜ Rektörlüğünde imzalanan protokole göre, iki yüksek öğretim kurumu arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği yapılacak.

Protokole göre “Hukuk”, “İktisat” ile “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” bölümlerinde öğrenci değişimi ve öğretim elemanı hareketliliği kapsamında karşılıklı değişimlerin yapılması kararlaştırıldı.