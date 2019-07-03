SAÜ'de mezuniyet heyecanı

Sakarya Üniversitesi Stadyumunda gerçekleşen törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Kadriye Didem Atiş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Altundemir ile mezunlar ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmaları ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Bugün üç fakültemiz ile bir meslek yüksekokulumuzun taze mezunları buradalar. Mezunlarımız bizler için ve hocalarımız için birer evlat gibiydi. Tıpkı ebeveynler gibi biz de bütün imkânlarımızı seferber ederek, gençlere bir taraftan en iyi imkânları sunarken, diğer taraftan da alanları ile ilgili en iyi eğitimi verme gayreti içerisinde olduk. Uzun bir maratonun sonunda, gençler diplomalarını almaya hak kazandılar. Mezun oldunuz, ancak öğrenmenin hayat boyu devam etmesi gerçeğini unutmayın. Bu gayretinizi devam ettirin. Hepinize ömür boyu başarılar diliyorum” dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, fakültenin kuruluşunun 6'ncı yılında 3'üncü mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini söyledi. Dekan İşman, “Değerli genç iletişimciler, yıllardır devam ettirdiğiniz eğitim hayatınızın önemli bir sürecini daha başarıyla tamamladınız. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailenizin yanı sıra ülkenize ve dünyaya karşı da sorumlu genç iletişimcilersiniz. İnanıyoruz ki burada aldığınız eğitimle kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Değerli ailelerinize, fakültemiz öğretim elemanlarına ve idari personeline de teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Kadriye Didem Atiş, “Değerli meslektaşlarımız, bugün hepimiz için başarı, gurur, hüzün ve ayrılık günü. Göstermiş olduğunuz çabalar sonucunda bugün sizleri uğurluyoruz. Artık sanatın ve bilimin aydınlattığı yoldan ayrılmadan şahsınız, aileniz ve ülkemiz için çalışmaya devam etme zamanınız başlıyor. Meslektaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve idari personelime minnettarım. Hayatınız boyunca Sakarya Üniversiteli olmanın gururunu taşıyın. Tüm yaşamınız boyunca ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacağımızdan şüpheniz olmasın. Değerli aileler, sizleri de tebrik ediyorum. Sevgili yeni meslektaşlarımız, yolunuz açık olsun, hepinizi çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevin Altınkaynak, “Fakültemiz ilk mezunlarını 2001 yılında verdi. Bugün 19'uncu mezuniyet törenimizde 164 hemşire ve 57 ebe olmak üzere 221 mezunu sağlık ordusuna kazandırmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Geleceğimiz olan mezunlarımızı yetiştirmede katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili mezunlarımız, sizler hem mesleğinizin kutsallığını, hem de sağlık hizmetlerindeki sorumluluklarınızı bilerek mesleğe ilk adımınızı atıyorsunuz. Hemşirelik ve ebelik, insan sevgisiyle dolu, şefkat ve sabır ile yapılan kutsal ve onurlu bir meslektir. Sağlık, mutluluk ve başarılar sizlerin olsun. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Altundemir ise yüksekokul olarak toplam 8 programda eğitim verdiklerini aktardı. Prof. Dr. Aldundemir, “Bu yıl toplam bin 976 öğrencimiz eğitim aldı. Bugün 416 öğrencimizi mezun ediyoruz. Kendileriyle gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Kıymetli ailelerimizi de en içten duygularımla kutluyorum. Sevgili mezun öğrencilerimiz, bugün sizin gününüz. Öğrenme hayat boyu devam edecektir. İyi bir eğitim aldınız. Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarında sizlerin de katkılarını göreceğiz ve bunlardan gurur duyacağız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından mezuniyet yemini ile fakültelerin okul ve bölüm bazında bölümlerini dereceyle bitirenlerin ödül takdimine geçildi. İletişim Fakültesi birincisi Selen Özay, ikincisi Ayşe Ayhan, üçüncüsü Esranur Çalışkan; Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi Gamze Açıkgöz, ikinci Hasret Akbaş, üçüncü Berfu Kuru; Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi birincisi Meltem Varnalı, ikincileri Uğur Özdemir ve Hatice Yaldız, üçüncüleri Muhammet Esat Yaldız ve Melek Akyüzlü; Sağlık Hizmetleri MYO birincisi Zehra Yalçınkaya, ikincisi Nagehan Yaşar, üçüncüsü Rabia Aydın, ödüllerini ve plaketlerini aldılar.

Mezunların büyük coşku yaşadığı tören, kep atılması ile sona erdi.