SAÜ'de "Modern Çağda Fıkhın Anlamı ve İşlevi” adlı çalıştay düzenlendi

İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştaya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Kuran Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, İSAV Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Prof. Dr. Salih Tuğ, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı ve çok sayıda akademisyen katıldı. Açılış oturumunda konuşan SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, birkaç asırdır klasik İslam geleneğine daha özel çerçevede klasik fıkıh mirasımıza yönelik giderek ivme kazanan ve çeşitlenen bir değişim talebinin mevcut olduğuna, bu talebin haklı veya haksız pek çok gerekçeleri bulunduğuna dikkat çekti. Düzenlenen çalıştayla bu tür taleplere ve tartışmalara sağlıklı bir zemin oluşturmasının amaçlandığını belirten Prof. Bostancı, çağımızda fıkhın anlamı ve özellikle de işlevinin akademik seviyede ele alınmasını ve ülkemizin bu husustaki ilmi birikimin ortaya konularak nihayetinde bu birikimin yazılı bir esere dönüştürülmesini hedeflediklerini ifade etti. Eserleri ile Türkiye'de fıkıh ilmine yön veren alanın tecrübeli üstatları ile genç kuşaktan pek çok kıymetli akademisyenin böyle bir ilmi toplantıda SAÜ İlahiyat Fakültesi çatısı altında bir araya gelmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Bostancı, tecrübe ile dinamizmi birleştiren bu ilmi toplantının ülkemizdeki fıkıh çalışmalarına önemli bir ivme kazandıracağını dile getirdi.

Açılış oturumunda konuşan İSAV Başkan Vekili Prof. Dr. Salih Tuğ, bu çalıştayın İSAV tarafından düzenlenen onuncu ilmî ihtisas toplantısını olduğunu belirterek vakfın kurulduğundan günümüze kadar ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok ilmî toplantıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. İSAV'ın kendisi bir araştırma enstitüsü olmamakla birlikte araştırma yapan akademisyenleri destekleme amacıyla kurulduğunu söyleyen Prof. Tuğ, gelinen noktada yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan ürünlerin bu gayeyle hizmet eden kurumların önemini teyit ettiğini vurguladı. Sakarya Üniversitesinin geniş katılımlı birçok ulusal ve uluslararası ilmi toplantıya ev sahipliği yaptığını belirten SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bilginin üretimi ve üretilen bilginin işlenmesi ve değerlendirilmesi açısından bu tarz ihtisas çalıştaylarının fonksiyonunun önemine değindi.

İki gün süren çalıştay da “Fıkıh Usulüne Dair Çağdaş Tartışmalar”, “Şer'î Hükmün Tabiatı”, “Değişim ve Süreklilik Bağlamında Fıkıh Mirasımıza Yöntemsel Yaklaşımlar” ve “Modern Çağda Fıkıh Hakkında Konuşmak” başlıklı tebliğler sunuldu ve bu tebliğlerin müzakereleri yapılarak modern dönemde fıkhın anlamının ve işlevi etraflıca tartışıldı. Prof. Dr. Mehmet Görmez ise içinden geçtiğimiz dünyayı doğru anlamın önemine değinerek vakıayı anlamanın fakih ve müftünün en önemli özelliği olduğunu söyledi. Hâlihazırdaki zamanın, normal ötesi, hakikat ötesi ve insan ötesi olmak üzere üç şekilde tasvir edildiğini kaydeden Görmez, Müslümanların bundan azade olamayacağını, İslam'ın ezeli hikmeti kaybeden insanlığa söyleyecek çok şeyi olduğunu belirtti. İslam'ı mecrası ve istikameti Hz. Peygamber ve ashabı tarafından belirlenen nehir olarak değerlendiren Görmez, günümüzde durgunlaşan bu nehrin akışının sağlanması gerektiğini söyledi.