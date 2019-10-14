SAÜ'de öğrenciler havacılık sektörü anlatıldı

SAÜ Mühendislik Fakültesi Kongre Salonunda gerçekleşen seminere Yönetici-Pilot Erkan Özmeriç konuşmacı olarak katıldı. Özmeriç, seminerde havacılık ve pilotluk hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Daha önce pilot olarak çalıştığını ancak şu anda Amerika'da bir havacılık okulunda yöneticilik yaptığını ve eğitim verdiğini belirten Özmeriç, öğrencilere havacılık sektörünü anlattı. Bu sektörde kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özmeriç, havacılık okulu tercihi yapılırken okulun geçmişte yaşamış olabileceği sorunların göz önünde bulundurulması gerektiğini, dolayısıyla okulun geçmişinin araştırılmasının doğru olacağını söyledi.

Pilotluk mesleğinin avantajlarından bahseden Özmeriç, “Pilotluk zor, havalı ve güzel bir meslek. Dünyayı gezen bir meslek. Ekonomik geliri iyi, bazı avantajları var ama dezavantajları da var” dedi.

Özmeriç, sunumunun devamında öğrencilere havacılık alanında okul ve iş olanaklarından bahsetti.