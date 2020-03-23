SAÜ'de öğrenciler için 'Canlı sanal dersler' başladı

Sakarya Üniversitesinde korona virüsü nedeniyle ülke genelinde geçilen uzaktan eğitimde, öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği ‘canlı sanal dersler' başladı.

Uzaktan eğitimde alt yapıda yaşanabilecek sıkıntılar hesaba katılarak Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere üniversitelerin geneli, web sistemine ders yükleme şeklinde bir yol izleyeceklerini duyurmuşlardı. Ancak Sakarya Üniversitesinin, öğretim üyelerinin canlı derslerde öğrencilerle etkileşimli bir yol izleme kararı almasının ardından bugün ilk dersler canlı ve sorunsuz olarak başladı. SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, canlı ders yapılan birkaç üniversiteden biri olmanın yanında, binlerce öğrenci ile canlı etkileşim halinde olabilen tek üniversite olduklarını düşündüklerini dile getirdi. Sakarya Üniversitesinin uzaktan eğitim konusunda en hazırlıklı üniversite olduğunu kaydeden Rektör Savaşan, sanal sınıf ortamında uzaktan eğitimin verilmesi dolayısıyla SAÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZEM) ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezine (BAUM) teşekkür etti. ‘Evde kal, uzaktan eğitim al' parolasıyla hareket ettiklerini belirten Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Ülke olarak hep beraber pandemi ile mücadele içindeyiz. Tek yol kurumların tedbir uyarılarına harfiyen uymak, yanlış ve kasıtlı bilgilere prim vermemek, bu bilgilerin yayılmasına hizmet etmemek” dedi. Sakarya Üniversitesi olarak 2020 yılında ‘dijital üniversite' dönüşümüne yönelik hazırlıklarını sürdürürken pandemi'nin gündeme geldiğini söyleyen Savaşan, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplam 3 bin 655 dersin canlı ders formatı ile uzaktan eğitim şeklinde verileceğini belirtti. Uzaktan eğitimle yürütülen programlarla birlikte canlı ders sayısının 5 bini bulduğunu söyleyen Rektör Savaşan, “An itibariyle 83 dersimiz canlı olarak verilmektedir. Bu derslerin tamamını eşzamanlı (senkron) olarak veren çok az sayıda üniversiteden biriyiz. Bu da üniversitemizin bir farkı, SAÜ farkı” diye konuştu.