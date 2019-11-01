SAÜ'de otomotiv zirvesi düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde dördüncüsü düzenlenen zirvede etkinliğine konuşmacı olarak belirli otomobil firmalarından Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ercan Alpay, Bölge Müdürü Ayhan Serhan Atasoy ve Teknik Eğitim Uzmanı Yasin Çat katılım sağladı.

Bölge Müdürü Ayhan Serhan Atasoy, konuşmasında öğrencilere deneyimlerini aktardı. Dünyada en büyük yatırım yapılan sektörün otomotiv olduğunu belirten Atasoy, “Otomotiv sektörü, Türkiye'nin de en gelişmiş sektörüdür ve bu sektörün ekonomiye katkısı büyüktür” dedi. Otomotiv sektörünün önümüzdeki 20 yılının 4 ana temel üzerine kurulduğunu kaydeden Atasoy, bunların otonom sürüş, araç paylaşımı, elektrikli araçlar ve konnektif otomatik vites olduğunu söyledi. Atasoy, konuşmasının devamında otomotiv sektörünün gelişimini, günümüzdeki ve gelecekteki seviyelerini anlattı.

Teknik Eğitim Uzmanı Yasin Çat da otomotiv sektöründe öğrenilecek çok şey olduğunu dile getirerek, hitap edilecek hedef kitlenin doğru belirlenmesi gerektiğini söyledi. Otomotiv sektörünün sayısal verilerinden ve kuşakların tercihlerinden bahseden Çat, otomotivin geleceğinin teknolojinin gelişimi ile ihtiyaçların ve taleplerin değişmesi üzerinde etkisi olduğunu söyledi. Müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu söyleyen Çat, müşteri memnuniyeti üzerine tavsiyelerde bulundu. Çat, “Hedefleriniz olsun, kendinize hedefler belirleyin. Kendinizi mutlu ettiğiniz sürece başarılısınız. Her şey sizinle başlar” diye konuştu.

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Ercan Alpay ise, konuşmasında otomotivin geleceğinden bahsetti. Öğrencilere Türkiye'deki otomotiv satış pazarı verileri üzerinden bilgiler veren Alpay, “Keyif alacağınız işi yapın. Aldığınız ücret bir yere kadar önemli. Asıl önemli olan sizsiniz. Kariyer hırsınız olmasın, iş hırsınız olsun. Kariyer hırsıyla kendinizi yıpratmayın. Zaten iş hırsınız sizi istediğiniz konuma getirecek. Mutlu olabileceğiniz işi yapın. Size mutluluk sağlayacak geliri elde ederseniz sizden zengini yok” şeklinde konuştu.