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SAÜ'de ‘Özgeçmiş atölyesi' adlı etkinlik düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından “Özgeçmiş Atölyesi” adlı bir etkinlik düzenlendi.


SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda yapılan etkinliğe SAÜ Kariyer ve Yetenek Yönetimi Koordinatörü, İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Yasemin Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Konferansta öncelikle geçen hafta yapılan “Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri” eğitimine katılan öğrencilerin getirdiği CV'leri inceleyen Doç. Dr. Özdemir, bu CV'lere yönelik olarak iyileştirme önerilerinde bulundu. İyi bir CV'nin hangi özellikleri taşıması gerektiğini anlatan Özdemir, iş arama süreci ile işletmelerin işe alım süreçleri arasındaki ilişkiden söz etti. Konferansa soru cevap kısmıyla devam edildi.

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