SAÜ'de PİKDER İrtibat Ofisi açıldı

SAÜ İşletme Fakültesinde gerçekleşen açılışa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, PİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uğur, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, PİKDER Yönetim Kurulu üyeleri ve öğrenciler katıldı. Rektör Savaşan, açılışta yaptığı konuşmada irtibat ofisinin öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, “Biz birçok büyük kurumu, insan kaynakları vesilesiyle kendimize bağladık. Hem hizmet sektöründen hem değişik sektörlerden temsilcileri içinde barındıran böyle bir derneğin olması, öğrencilerimizin ve bizim kazancımızdır. Bu bizi çok gururlandırıyor. Buradaki çalışanların, öğrencilerimizin iyi işler başarma konusundaki gayretlerini biliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

İnsan kaynakları düşüncesinin çok eskiden beri var olduğuna değinen İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, “Bizim dışımızda böyle güzel bir fikrin gelişmesi, özel sektörün ve özel sektördeki arkadaşların bu işe önayak olması bizleri sevindirdi. Burada işler sizler aracılığı ile çok daha kolaylaşacak. Derneği üniversiteye bağladık. Biz de bu yolda desteklerle ve teşviklerle sizlerin yanında olduk. Öğrencilerimiz buradaki olanaklardan çok güzel istifade edecekler. Biz de bu istifadeyi motive etmenin gayretinde olacağız” diye konuştu.

Derneğin kuruluş amacından bahseden PİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uğur, “Bulunduğumuz koltuklardaki yaptığımız çalışmaları ve bilgi birikimlerimizi sizlere aktarmayı ve paylaşmayı amaçlıyoruz. Bugün bize bu imkânı verdiği için Rektörümüze teşekkürlerimi iletiyorum. Hep beraber güzel bir açılış olması dileğiyle” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Fatih Savaşan'a hediye takdim edildi ve açılış kurdelesi kesildi.