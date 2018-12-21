SAÜ'de ‘Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel'e' veda programı düzenlendi

Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel'e veda programı düzenlendi.

Prof. Dr. Ergüzel'in emekliliği dolayısıyla Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Salonunda yapılan programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, çalışma arkadaşları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Katkı sağlamaya devam edecek”

Programda bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, emekliliğin öğrencilerin hayatlarına dokunmaya engel olmayacağını dile getirdi. Emekli olan akademisyenler ile iletişimin kesilmediğini belirten Prof. Dr. Savaşan, “Bu meslek emekliliğin olmadığı bir meslektir. Emekli hocalarımız hala geliyorlar, ders desteği sağlıyorlar. Bizler de fikirlerinden ve tecrübelerinden istifade ediyoruz. Herhangi bir yaş ile yasaların koyduğu mecburiyetten dolayı emekli olmak ile akademisyenliğin gereğinden uzaklaşmak, birbirinden ayrı tutulması lazımdır. Hocama hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Üniversitemize katkı sunmaya devam edeceğini bildiriyorum. Siz genç arkadaşlarım da hem hocamızın hem de şu anda eğitim almaya devam edeceğiniz hocalarımızın bilgi birikimi ve tecrübelerinden istifade etmelisiniz” dedi.

“Hocamızı her zaman hatırlayacağız”

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu yaptığı konuşmada bunun bir veda sayılmayacağını, Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel'in üniversiteye katkılarının devam edeceğini vurguladı. Dekan Daşcıoğlu, “Burada beraber memnuniyetle çalıştık. Yaklaşık çeyrek asrı birlikte yaşamış olduk. Bu süreç içerisinde Mehdi Bey'in manalı bakışları ile ayrılık tebessümü arasında tereddüt yaşadım. Bu toprağın kültürünü benimsemeyi, sevmeyi, korumayı şehadet edinmiş birisidir. Bizim mesleğimiz güzel bir meslek. Ölmeyecek ve unutulmayacak bir meslektir. Dolayısıyla hocamızı burada dersliklerimizde, mekânlarımızda öğrencilerimiz ile birlikte hatırlamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Kendisine derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bundan sonraki ömründe sağlık dilerim” ifadelerini kullandı.

“Okuyun, çalışın, öğrenin ve öğretin”

Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel ise yaptığı veda konuşmasında, “Bana bu günleri gösteren Mevla'ya sonsuz şükürler olsun. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Güzelim Anadolu, nadide bir Türkmen halısı gibi ufkumuza açılmıştır. Kıymetini bilelim. Onun ayaklarımızın altından çekilip kaydırılmasına izin vermeyelim. Devletimizin, milletimizin, dilimizin, dinimizin, irfanımızın, ailevi değerlerimizin çatık kaşları, kıskanç koruyucuları olalım. Bütün dua kapıları açıktır. Okuyun, çalışın, öğrenin ve öğretin. Hak yolunda gidin, hatalarınız ve günahlarınız için de tövbe kapıları açıktır. Gençler, ben istiyorum ki sizler okuyun, düşünün, nazik olun, incitmeyin ve incinmeyin. Alanınızda ihtisas yapın. Bildiğinizi de bilin, bilmediğinizi de bilin. Asla nefsinize mağlup olmayın. Kibire ve şeytana kapılmayın. Milletinize asla laf ettirmeyin. Hayat bize Mevla'nın bir armağanı ve emanettir. Emanete hıyanet edilmez. İslamiyet'in ilk emri olan ‘oku' yolunda yürüyün. Bu milletin yetiştirdiği büyük adamları tanıyın. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Kendi zaaflarınızı meziyet sanmayın. Siz gençler öğretmen olduğunuzda taviz vermeyin, disiplinli olun, fakat zalim olmayın” şeklinde konuştu.

Programın devamında bazı öğretim üyeleri, Ergüzel'i anlatan birer konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel'in biyografisinin de anlatıldığı programda Ergüzel'in öğrencileri tarafından hazırlanan video gösterisi izletilirken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Programın sonunda ise Prof. Dr. Mehmet Mehdi Ergüzel'e onurluk ve hediyesi takdim edildi.