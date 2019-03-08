SAÜ'de proje yönetimi eğitiminin ikinci oturumu gerçekleşti

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitimde Dr. Öğretim Üyesi Adem Akbıyık, proje yönetiminde paydaş yönetimi ve iletişimi, organizasyon yapılarına göre proje yönetiminde güç ve yetki, şirketlerde proje portföyü ve stratejik uyum ile proje seçim yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Proje yönetiminin kapsam, zaman, maliyet ve kalite unsurlarının projenin başarısını belirlediğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Akbıyık, proje yönetiminin beklenen başarıya ulaşabilmesi için paydaşların doğru olarak tanımlanarak, etkin bir iletişim ile yönetiminin önemli olduğunu belirterek konuya dair sektöre yönelik güncel örnekleri öğrencilerle paylaştı. Akbıyık proje yönetiminin başarısının bir diğer unsurunun projelerin gerçekleştiği şirketlerin organizasyon yapıları olduğunu belirterek farklı organizasyon yapılarında proje ekibi ve sorumluların güç ve yetkileri hakkında örnekler verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Adem Akbıyık konuşmasının devamında, "Proje yönetiminin şirketlerin stratejileri ile uyum göstermesi gerekir. Normal operasyonlarını vizyon ve misyon temelinde gerçekleştirmeye çalışan şirketler, operasyonları ile değer üretirken, projeler ile değer üretme kapasitelerini artırmaya çalışırlar. Bu nedenle şirketlerin portföylerinde birçok farklı proje fikri yer alabilir. Bu projelerden hangilerinin seçileceği ve öncelik kazanacağı farklı yöntemlerle değerlendirilir” dedi.

Eğitimin ikinci oturumu proje seçme ve değerlendirme kriterlerine yönelik örnek uygulamaların sunumuyla son buldu.