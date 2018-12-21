SAÜ'de ‘Psikotarih yöntemi ve tarihi kahramanlara farklı bir bakış' konferan düzenledi

Fen Edebiyat Fakültesinde Tarih Bölümü Konferansları kapsamında yapılan konferansa İbn-i Haldun Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Kaplan, konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Hasan Kaplan, konferansta psikotarih kavramının ne olduğuna ve tarihi olaylarla psikoloji biliminin ilişkisine değindi. Prof. Dr. Kaplan, “Psikotarih çok disiplinli bir alandır. Antik ilimlerin belki de en eskisi olan tarih ile geçmişi 150 yıldan öteye gitmeyen psikolojinin bir araya gelişiyle oluşmuştur” dedi.

“Yeterince ilgi görmüyor

Psikoloji ve tarih bilimlerinin nerede ve nasıl kesiştiğini, psikotarih kavramının nasıl ortaya çıktığını açıklayan Prof. Dr. Hasan Kaplan, “Psikotarih, psikoloji ve tarihin birbirine bütünleştirilmesiyle oluşan bir bilim dalı. Disiplin olarak ABD'de de derneği bulunuyor. Bu disiplini kullanan ve aynı zamanda bilim haline getiren birçok tarihçi, psikolog ve psikiyatr var.Her disiplinin ortodoks sahipleri var. Onlarla sürekli karşı karşıya geliniyor, olumlu bakmıyorlar. Psikotarih, ne tarih profesörlerinin ne de psikoloji profesörlerinin yeterince sahiplenmediği bir alan ve yeterince ilgi görmüyor” şeklinde konuştu.