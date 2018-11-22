SAÜ'de radyo televizyon yayıncılığı ve telif konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan etkinliğe RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy, kültür ve turizm uzmanı Barış Gözübüyük, sanatçı Özgün Uğurlu ile İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öztunç konuşmacı olarak katıldı. RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy konuşmasında teknoloji ve telif hakları ilişkisine değindi.

Teknoloji geliştikçe telif hakları konusundaki kavramların da karmaşıklaştığını belirten Gürsoy, “Dünyanın geldiği noktada icat her şeydir. Fakat icat çıkarmak bizim kültürümüzde makbul karşılanmaz. İcat çıkarmak dünyada ilerlemek açısından önemlidir. Bizler icat çıkartamadığımız için dünyada bu alanda bu kadar gerideyiz. Teknolojiler ilerledikçe telif ile ilgili kavramlar genişlemeye başladı. Bir fikir yaygınlaştığında ve paylaşıldığında esere dönüşmektedir. Aklımızda olan ve kimsenin bilmediği herhangi bir şey eser değildir. Bu eserler yazılı bir materyale dönüştüğü zaman ise telif kavramı ortaya çıkmıştır” dedi.

Sanatçı Özgün Uğurlu da telifin kendileri açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Yazan çizen ve üretenler olarak her daim aynı performansı ve üretimi yapamıyoruz. Belirli dönemlerde çok yüksek performanslı çalışmalar yapıyoruz. İnsanlar yıllarca dinlemeye ve izlemeye devam ediyorlar. Bizler ülke olarak izlediğimiz veya dinlediğimiz bir şeye para ödemek zorunda olduğumuzu düşünmüyoruz. Bu böyle olduğu vakit bu işten para kazananlar bu işi yapmamaya karar veriyorlar” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Uzmanı Burak Gözübüyük konuşmasında telif haklarının ihlali konusuna değindi. Telif hakları sorununda farkındalığın önemine işaret eden Gözübüyük, “Bunun temelinde ise fikri haklar bulunmaktadır. Herhangi bir konudaki hassasiyet, aslında belirli bir sonuç içermektedir. Bu sonuçlar belirli bir konuda alınan sistematik eğitimin devamıdır. Konu fikri haklara ve telif hakları ihlaline geldiğinde, toplum olarak iyi durumda değiliz. Aldığımız verilere göre, Türk insanının bir yılda kültür endüstrisine ait ürünlere harcadığı miktar 1 dolardır. Bu dünya ölçeğine göre gerçekten acı bir tablodur” şeklinde konuştu.

Medyanın geleceği hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öztunç ise konuşmasında dijital medyanın olumlu ve olumsuz yanlarına değindi. Konferans konuşmacıların sunumlarının ardından soru-cevap bölümü ile devam etti.