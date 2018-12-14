SAÜ'de sağlık turizmi konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe SAÜ İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Akbolat ile Atılım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu konuşmacı olarak katıldı.

SAÜ İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Akbolat, günümüzdeki dijital çağ ve gelecekteki sağlık sektörü konularına değindi. Akbolat, “Dijital çağ çok gündemde olan bir konu ve gittikçe yaygınlaşması bekleniyor. Dolayısıyla bu durum sağlık hizmetlerinde hizmet sunum aşamasını baştan sona değiştirecek. Sağlık görevlileri, hastaları ile web tabanlı formlar aracılığıyla görüşecekler. Uzaktan muayeneler kolaylaşacak. Dijital teşhis araçları eğitim ziyaretleri başlayacak. Artık hastalarımızın vücudunda mini robotlar dolaşacak. Pek çok ilaç veya mikro robotlar ile desteklenecek” dedi.

Atılım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, konuşmasında sağlık turizminin çok geniş bir alan olduğuna değindi. Sağlık turizminin multidisipliner olduğunu ve herkesin sağlık turizmine katkıda bulunması gerektiğini belirten Tengilimoğlu, “Sağlık sektörü artık giderek ilerlemeye başlıyor. Bizim de bu ilerleme ve gelişmeyi bilen kişiler olmamız lazım. Sağlık turizmi çok geniş bir alan. Sadece sağlıkçıların tek başına başarabileceği bir alan değil, çok disiplinli bir alandır. Herkesin işin bir ucundan tutup sahiplenmesi lazım. Diğer turizmler içerisinde en hızlı büyüyen turizm alanı sağlık turizmidir. İnsanların gelir düzeyi, ulaşım imkanları, boş zamanları arttıkça, mecburen insanlar kültürel etkinliklere ve turizme zaman ayırmaya başladı. Ortalama yaşam süresi uzadı. İnsanlar turizm hareketlerine katılmaya başladılar” diye konuştu.