SAÜ'de “Sanayi ve ticaret şehri Sakarya” fotoğraf sergisi açıldı

Sakarya Üniversitesinde ‘Sanayi ve ticaret şehri Sakarya' fotoğraf sergisi açıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından geçen aylarda düzenlenen ‘Sanayi ve Ticaret Şehri Sakarya” konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde sergilenmeye başladı. Öğrenciler ve akademisyenlerden ilgi gören sergi, SATSO, SAÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü ile 21 Gün 36 Derece İş Topluluğu organizasyonu ile düzenlendi. Sergi ile ilgili bilgi veren İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Tunahan, özellikle öğrencilerin dikkatine sunmak için 2019 Mayıs ayında düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraflardan oluşan bir sergi açtıklarını anlattı.

Doç. Dr. Hakan Tunahan yaptığı açıklamada, “SATSO birkaç sefer Sakarya'nın küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi işletmelerini Sakarya, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenledi. SATSO Meclis Kültü Komisyonunun düzenlediği son yarışmaya katılım da bir hayli yüksek oldu. Biz de aynı serginin fakültemizde açılmasını istedik. Amacımız, öğrencilerimizin Sakarya'nın sanayisi ve ticareti hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasıdır” dedi.

SAÜ İşletme Fakültesi A Blok Zemin katındaki serginin iki hafta süreceğini belirten Doç. Dr. Tunahan, 60 değerli fotoğraf sanatçısının fotoğraflarını gönderdiğini belirterek, sanatçılara ve SATSO'ya teşekkür etti.