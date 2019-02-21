SAÜ'de sektör zirvesi başlıklı konferans düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansa Vestel Pazarlama Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Volvo Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Ertuğ Alan ve Türk Telekom CEO Danışmanı Yücel Bağrıaçık konuşmacı olarak katıldı. “Değişen Dijital Dünya ve Kariyer Hedeflerimiz” sloganıyla düzenlenen konferansta konuşmacılar öğrencilere kariyer basamaklarını nasıl tırmanabilecekleri konusunda bilgiler verdi. Üç oturum şeklinde gerçekleşen konferans, MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun'un konuşmasıyla başladı. Yaşar Coşkun, “Girişimciliğin en önemli unsuru hayal kurmaktır. Hedef belirleyin ve bu hedefi hayale çevirin. İş kurmak, iş aramaktan daha kolaydır” dedi.

Konferansın ilk konuşmasını gerçekleştiren Vestel Pazarlama Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, dijital devrimin değişen ve gelişen dünyada durdurulamaz bir gerçek olduğunu belirten Uylukçuoğlu, “Dijital devrimin günümüzde bize bir takım etkileri var. Bu etkiler en büyük şirketleri bile yok etmeye hazır teknolojiler oluşturuyor. Bu teknolojilerin de meydana getirdiği bağımsız şirketler var. Yapay zeka ve insan birbirinden bağımsız düşünülemez. Bunların ikisini de doğru bir şekilde birlikte kullanabilmek önemlidir” diye konuştu.

Konuşmasının devamında dijitalleşme ve deneyim süreçleri konusundan söz eden Uylukçuoğlu, bunların temel insani ihtiyaçlar tarafından belirlendiğini, bu ihtiyaçların değişmediğini ve sadece dönüştüğünü dile getirdi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Uylukçuoğlu, “Oyunu farklı bir kurguda kurarsanız sonuca da o şekilde yansır. Bakış açısı önemli. Değişimden korkmayın. Sürüden ayrılın ve ezber bozun" şeklinde konuştu.

Volvo Bilgi Teknolojileri Yöneticisi Ertuğ Alan da konuşmasında yıkıcı teknolojilerden bahsetti. Yıkıcı teknolojilerin insanın algılarını yönettiğine vurgu yapan Alan, “Şirketler olarak var olmak için dijital dünyanın oyuncusu olmak ve çalışanlarınızı bu dünyaya göre hazırlamak zorundasınız. Değişin, farklı olun, değişime açık olun. Geleceğinize değişerek yön verin” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO Danışmanı Yücel Bağrıaçık ise, “Farklı Düşünmek, Hayal Gücünü Kullanmak ve Zekayı Farklı Yönlere Doğru Yönlendirmek” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Benim en büyük umudum genç nüfustur. Gücünüzün farkında olmanız gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda nasıl bir dünyada yaşamak istediğinizin hayalini kurar mısınız? Her şey basit bir hayal ile başlar" dedi.

Konferansın sonunda SAÜ Üniversite-Sanayi İşbirliği Topluluğu tarafından konuşmacılara hediye takdim edildi.