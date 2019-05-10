SAÜ'de sinema akşamları prestij ile başladı

SAÜ Helikopter Pistinde hazırlanan beyaz perdede, usta yönetmen Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı 2006 yapımı Prestij izleyiciyle buluştu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da katıldı.Türk ve dünya sinemasının en güzel örneklerini seyirciyle buluşturmayı amaçlayan etkinlik, 11 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22.30'da, ismini Ziya Osman Saba'nın şiirinden alan Selman Kılıçaslan'ın ilk uzun metraj filmi “Bütün Saadetler Mümkündür” gösterimi ile devam edecek.