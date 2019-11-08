SAÜ'de ‘Sosyal Medyanın İnsanlar Üzerindeki Etkin Yönlendirme Gücü' adlı konferans düzenlendi

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta Yookartık Kurucusu Mustafa Hamamcı konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da katıldı.

2012 yılında internet sitesi ve yazılımsal alana giriş yaptığını belirterek, dijital medya ve sosyal medyanın ne olduğu konularında örnekler vererek düşüncelerini paylaşan Mustafa Hamamcı, “Yakınlarımızdan sevgi ve takdir göremediğimiz zaman, bu eksikliğin sosyal medyadan karşılandığını ve tatmin ettiğini düşünürüz. Her şey sosyal mecralar üzerine kuruluyor. Hayatımızı sosyal medyada şekillendiriyoruz, sosyal medyadan örnek alıyoruz. Sosyal mecralar paylaşma esasına dayanır. Doğru karakter edinip, doğru şeyler üreterek, örnek oluşturmak gerekli. İyiliği istemek temel vazifemizdir. İyilik, her zaman kötüden daha baskındır” dedi.