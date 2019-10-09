SAÜ'de stresle başa çıkma yolları anlatıldı

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde gerçekleşen ve üniversite personelinin katıldığı eğitime, Psikolog Gülnur Ayşe Er konuşmacı olarak katıldı. Eğitimde “Stresle Başa Çıkma Yolları” başlıklı bir sunum yapan Psk. Er, stres kavramını açıkladı ve her problemin kendi çözümünü de içinde sakladığını söyledi.

Strese yol açan konuların uzun çalışma saatleri, çocukların eğitimi, eşlerin anlaşmazlığı gibi konular olduğunu söyleyen Psk. Gülnur Ayşe Er, kişilik yapısı, başarısızlık korkusu ve gerçekdışı beklentiler gibi bireysel nedenlerin de strese yol açabileceğini belirtti. Stresin fiziki, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç çeşit etkisinin olduğunu kaydeden Er, bunların sesin titremesi, terleme, dikkat dağınıklığı, üzüntü, huzursuzluk, karamsarlık, olumsuz düşünme gibi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

Eğitim devamında katılımcılara stresli durumlarda nefes egzersizi yapılmasını öneren Er, nefes egzersizinin nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde gösterdi.