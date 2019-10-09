İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SAÜ'de stresle başa çıkma yolları anlatıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından “Stresle Başa Çıkma Yolları” konulu eğitim düzenlendi.


SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde gerçekleşen ve üniversite personelinin katıldığı eğitime, Psikolog Gülnur Ayşe Er konuşmacı olarak katıldı. Eğitimde “Stresle Başa Çıkma Yolları” başlıklı bir sunum yapan Psk. Er, stres kavramını açıkladı ve her problemin kendi çözümünü de içinde sakladığını söyledi.


Strese yol açan konuların uzun çalışma saatleri, çocukların eğitimi, eşlerin anlaşmazlığı gibi konular olduğunu söyleyen Psk. Gülnur Ayşe Er, kişilik yapısı, başarısızlık korkusu ve gerçekdışı beklentiler gibi bireysel nedenlerin de strese yol açabileceğini belirtti. Stresin fiziki, duygusal ve zihinsel olmak üzere üç çeşit etkisinin olduğunu kaydeden Er, bunların sesin titremesi, terleme, dikkat dağınıklığı, üzüntü, huzursuzluk, karamsarlık, olumsuz düşünme gibi sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.


Eğitim devamında katılımcılara stresli durumlarda nefes egzersizi yapılmasını öneren Er, nefes egzersizinin nasıl yapıldığını uygulamalı bir şekilde gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.