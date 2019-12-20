SAÜ'de, ‘Suzidil Klasik Takım ve Nihavend Şarkılar' konseri düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Müziği Topluluğu tarafından ‘Suzidil Klasik Takım ve Nihavend Şarkılar' konseri düzenlendi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen konseri Doç. Dr. Ferdi Koç hazırlayıp yönetti. Arş. Gör. Özge Zeybek'in konuk sanatçı olarak yer aldığı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde kanunda Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, neyde Öğr. Gör. Cengiz Altan, kemanda Öğr. Gör. Atalay Durmaz, Kemençede Öğr. Gör. Erhan Bayram, tanburda Öğr. Gör. Korkutalp Bilgin, daire-defte Doç. Dr. Cemal Karabaşoğlu ve kudümde Serhat Başar yer aldı. Klasik Türk Müziğinde farklı makamlarda sevilen şarkılarla sahneye çıkan Klasik Türk Müziği Topluluğu, ‘Suzidil Peşrevi', Suzidil Beste ‘Yıkıldı Darb-ı Sitemden Harab Olan Gönlüm', ‘Suzidil Saz Semaisi', Suzidil Şarkı ‘Yandıkça Oldu Suzan Kalb-i Şerer Feşanım', Hüzzam Şarkı ‘Aşkınla Sürünsem Yine Aşkınla Delirsem', Hüzzam Şarkı ‘Gül olsam ya Sünbül Olsam', Nihavend Şarkı ‘Ruhuma Gecenin Matemi Doldu', Nihavend Şarkı ‘Kadıköylü' ve daha birçok şarkıyı seslendirdi.