SAÜ'de ‘Tarımının dünü, bugünü ve geleceği' konuşuldu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Tarıma yönelik desteklerimiz sürecek”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, konuşmasında Sakarya Üniversitesi mezunu olarak etkinliğe katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Tarım sektörünün Türkiye'de ve dünyada artan nüfus ve gıda güvenliği dolayısıyla önemli bir sektör haline geldiğini belirten Demirtaş, “Ülkemiz tarımsal üretimde dünyanın en şanslı ülkeleri arasında yer almaktadır. Gıda asla son bulmayacak bir ihtiyaç olduğundan, verimli tarım arazisine sahip olmak da ülkeler için stratejik bir öneme sahiptir. Bu noktada arazi yönetimi, tarımsal üretim faaliyetlerinin gelişmesini ve yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma çalışmalarının başarısını doğrudan etkiliyor. Bir santimetre toprağın oluşumu için en az bin yıl gerektiği düşünülürse, konunun ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.

Gelecekten umutlu olduğunu söyleyen Demirtaş, “2023 hedeflerine göre çalışmalarımız devam etmektedir. 2 milyon hektar alanı sulamaya açacağız. Arazi toplulaştırması, modern sulama sistemlerinin ve ekonomik yatırımların yüzde 50 hibe programı ile desteklenmesi, Genç Çiftçi Projesi, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi pek çok proje yürütülmektedir. Yürütülmeye de devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Tarım çok stratejik bir sektör”

Rektör Prof. Dr. Savaşan da konuşmasında tarım sektörünün ikinci plana atılmaması gerektiğini belirtti. Üniversite olarak tarımdaki gelişmelerin farkında olduklarını dile getiren Savaşan, “Her sektörde olduğu gibi tarımda da üretim ve bunun için gerekli olan lojistik dönüştükçe, bunların tarıma etkileri oluyor. Birçok kamu birimimiz bunun farkında, biz de üniversite olarak farkındayız. Türkiye'de tarımın işletme büyüklüğü, işletme yapısı ve ürün çeşitliliği bakımından yıl içinde birçok ürün alınabilecekken, tek ürünle yetinmek durumunda kalınıyor. Bu tip sorunlar var, ancak özellikle Türkiye'de son dönemlerdeki dönüşümün tarıma yansımasına yönelik, hem hükümetin hem de yerel yönetimlerin devreye girdiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi olarak Ar-Ge faaliyetleri yapmayı ve bu alanları genişletmeyi düşündüklerini aktaran Prof. Dr. Savaşan, “Şu anda bünyemizde Doku Kültürü Laboratuvarları var. Gübre ile ilgili çalışmalar yapan akademisyen gruplarımız var. Aynı zamanda Gıda Mühendisliği bölümümüzün de SATSO ile birlikte tarım ve hayvancılık sektörüne hizmet vermek üzere bir test laboratuvarı kurma çabası var. Hem genel hem de yerel yönetimin politikalarına destek vermek amacıyla, özellikle Ar-Ge alanında gayretlerimize devam edeceğiz” dedi.

“Sakarya'da tarım alanındaki yatırımlar katlanarak artacak”

Tarıma yönelik önemli çalışmaların içerisinde yer aldığını belirten Ekrem Yüce, “Sakarya'da benzeri olmayan farklı bir tarımsal kalkınma projesi başlatacağız. Sakarya için stratejik öneme sahip olan fındık, ayva ve mısırı ham olarak değil, işlenmiş olarak sunacağız. Bu üç üründe katma değerli ürünlerle ilgili çalışmalar yapacağız. Tarıma dayalı kalkınmayı önemsiyoruz. Tarım Daire Başkanlığı ile bitki, hayvan ve sulama kanallarına ilişkin ciddi çalışmalarımız olacak. Tarımın beşiği olan Sakarya'da örnek model oluşturacağız. Et, süt ve beyaz et üretiminde önemli bir potansiyele sahibiz. Kanatlı hayvancılıkta Sakarya ilk sırada. Sakarya'yı tarım ve hayvancılığın merkezi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ar-Ge faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz”

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, üniversite olarak son yıllarda özellikle Ar-Ge konusunda birçok atılım gerçekleştirdiklerini, sadece Sakarya'da değil Türkiye'de de bu konuda geleceğe yön vermeye çalıştıklarını aktardı. Ar-Ge politikalarının savunma sanayi, gıda ve tarım gibi birçok sektöre katkı sağlamaya çalıştığını belirten Akbulut, bölgeye yönelik tarım politikaları konusunda çok ümit vadeden projeler olduğunu bildiklerini, bu konuda Sakarya Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte aktif olarak çalışmalar yapılmasını beklediklerini anlattı.

Etkinliğin sonunda plaket takdimi yapıldı.