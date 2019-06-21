SAÜ'de ‘Tefsir ve Toplumsal Sorunlarımız' çalıştayı düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından İl Müftülüğünün katkıları ile düzenlenen Tefsir ve Toplumsal Sorunlarımız” isimli çalıştay İlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya Üniversitesi olarak böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve tefsir akademisyenlerini üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi ve katkılarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Öğretim yılı boyunca dersler dışında çok sayıda akademik ve kültürel faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade eden İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, bunların 40'ıncısı ve sonuncusu olan bu önemli ilmî toplantıya ev sahipliği yapmaktan ve çeşitli üniversitelerden gelen tefsir akademisyenlerini ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi. Çalıştayda Tefsir ilmini insanlığın yaşadığı sorunlar çerçevesinde ele almayı istediklerini ifade eden Prof. Bostancı, birincisini gerçekleştirdikleri ve her yıl periyodik olarak düzenlemeyi planladıkları Günümüz Tefsir Problemleri üst başlıklı bu seri çalıştaylar ile Tefsir alanının temel problemlerinin akademik seviyede ele alınarak ülkemizin bu husustaki ilmî birikimin ortaya konulmasını, nihayetinde de bu birikimin yazılı eserlere dönüşmesini hedeflediklerini belirtti. Dekan Bostancı konuşmasını çalıştaya katkıda bulunan Sakarya İl Müftülüğüne, Tefsir Araştırmaları Dergisine, Ensar Vakfına ve İlim Yayma Vakfı Kuran ve Tefsir Akademisine teşekkür ederek tamamladı.

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık da İlahiyat Fakültesi ile işbirliğine büyük önem verdiklerini ve bu çerçevede bu mühim toplantıya katkı vermekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İki gün süren çalıştayda “Bir Fail Olarak İnsan, Toplumsal Sorunlar ve Kuran”, “Toplumsal Hayatın Yeniden İnşasında Ahkâm Tefsiri Geleneği (Evlenme ve Boşanma Örnekleri)”, “Çağdaş Sorunlar ve Çağdaş Tefsir Ürünleri”, “Toplumsal Hayatın İnşasında Tefsir İlmi” konulu tebliğler sunuldu ve katılımcılar tarafından müzakere edildi.

Çalıştay, değerlendirme oturumunun ardından sona erdi.