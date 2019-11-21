SAÜ'de Temel Sanat Eğitimi Sergisi

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde düzenlenen sergide, öğrencilerin Temel Sanat Eğitimi dersinde dönem içinde yaptıkları çalışmalar yer aldı. Sergide öğrencilerin renk, doku, nokta, ışık, gölge gibi çalışmalarından oluşan yaklaşık 500 eserin yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu, eserleri üreterek sunmanın ve sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Budumlu, ayrıca bir taraftan sanat temellerini sağlam bir şekilde edinen ve özgün çalışmalarla sanatçı olma yolunda ilerleyen, diğer taraftan ise sektöre yönelik öğrenciler yetiştirdiklerini vurguladı.

Sergi 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.